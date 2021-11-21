Автобус вспыхнул в центре Москвы

В центре Москвы в воскресенье, 21 ноября, загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло на Николоямской улице у дома 39/43. На кадрах видно, как обгорела задняя левая часть автобуса.

В результате возгорания никто не пострадал. Водитель дает показания полиции. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее, 1 ноября, в столице на Чертановской улице на остановке «Кировоградские пруды» из-за повреждения контактной сети загорелся трамвай. Контактную сеть оборвал грузовик с прицепом. Оборвавшийся провод упал на крышу трамвайного вагона, из-за чего произошло возгорание.