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МВД Франции отправило спецназ в Гваделупу для подавления беспорядков

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в субботу, 20 ноября, сообщил об отправке во французскую заморскую территорию Гваделупа 50 сотрудников полицейского спецназа для восстановления порядка на островах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Глава МВД отметил, что накануне он принял решение об отправке дополнительных 50 полицейских и жандармов. Таким образом, численность правоохранителей, имеющихся на Гваделупе, достигнет 2 тыс. 250 человек.

Кроме того, после встречи с министром заморских территорий Себастьеном Лекорну Дарманен заявил журналистам, что организована специальная антикризисная группа по ситуации на островах, и что «государство будет твердо стоять на своем».

В ходе беспорядков на Гваделупе, где были разграблены магазины и протестующие открывали огонь по полицейским, арестованы более 30 человек.

С 20 ноября на Гваделупе введен комендантский час, который действует с 18:00 до 5:00.

В начале недели жители заморской территории Франции вышли на улицы после объявления об обязательной вакцинации медицинского персонала и пожарных. Демонстранты поджигали автомобили и возводили горящие баррикады на улицах, в то время как врачи и пожарные в знак протеста покинули свои рабочие места.

Как и на материковой Франции, жители островов для посещения госучреждений, ресторанов и музеев должны представить доказательства вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или документ о том, что они недавно переболели COVID-19.

Эта политика оказалась непопулярной у многих местных жителей, и профсоюзы начали бессрочные забастовки, к которым присоединились уличные манифестанты.

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