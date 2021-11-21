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ДТП с похищением произошло в Москве

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ДТП с последующим похищением произошло на востоке Москвы. Об этом стало известно в воскресенье, 21 ноября.

Как сообщают очевидцы, на 1-й Владимирской улице водитель на Toyota Camry сбил пешехода, затем посадил его в машину и скрылся.

Полиция занимается поисками злоумышленника, передает телеканал РЕН ТВ.

20 ноября в Ростовской области в ДТП с участием 19-летнего водителя погиб подросток, другой несовершеннолетний с травмами был госпитализирован. Сообщается, что подростки шли по обочине.

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