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В TWP рассказали о скепсисе в связи с теоретическим переизбранием Байдена

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Президент Соединенных Штатов и его ближайшее окружение заверяют сторонников, что Джо Байден собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом говорится в материале The Washington Post в субботу, 20 ноября.

Сторонников Байдена пытаются убедить, что он не собирается покидать Белый дом, во-первых, из-за убежденности демократов, что он больше не будет участвовать в выборах из-за возраста: в 2024 ему будет 81 год. Во-вторых, это связано со снижением рейтинга Байдена: сейчас его деятельность на посту главы государства одобряют только 40% граждан США.

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«То, что он заявляет публично, — это то, во что он твердо верит. <...> Он не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально», — рассказал изданию бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл.

Журналисты TWP побеседовали с 28 стратегами и официальными лицами Демократической партии и сообщили, что демократы в общем скептически относятся к подобным заявлением Байдена и его помощников. По их мнению, все разговоры о переизбрании — это попытка не потерять окончательно позиции демократов.

В случае же, если имя нынешнего президента действительно окажется в бюллетенях в 2024 году, официальные лица Демократической партии на этапе внутрипартийной борьбы за выдвижение на выборы от демократов, вероятно, поддержат Байдена.

Ожидается, что официальное решение об участии в будущих выборах президента США Джо Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс, что пройдут в ноябре 2022 года.

18 августа экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они, по его словам, «порадуют американцев». 11 сентября Трамп также рассказал, что ему нельзя разглашать планы на кампанию, добавив лишь: «вы будете довольны, многие из наших друзей будут счастливы».

25 сентября Трамп рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на президентский пост: он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом. Экс-президент посетовал, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

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