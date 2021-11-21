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Болгары поддержали заявление своего президента о Крыме

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Читатели болгарского издания Факти в субботу, 20 ноября, отреагировали на слова президента страны Румена Радева о том, что Крым является частью России.

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«Вермахт завоевал Крым после тяжелых потерь Красной армии. С еще большими потерями под Севастополем Крым снова в составе СССР. Где тогда были украинцы?» — прокомментировал Бай Шиле.

По мнению пользователя JEFF, сейчас никто не может отрицать, тот факт, что Крым принадлежит России. Другой читатель подчеркнул, что с XVI века Крым является российским.

С ним согласился юзер Крим отметив, что полуостров исторически принадлежит России и этот вопрос уже решен.

«В принципе, он (президент Болгарии. — Ред.) абсолютно прав! Крым – российский!» — согласился пользователь Ами.

Ранее в тот же день президент Болгарии заявил, что согласно политическим реалиям, Крым принадлежит России. Таким образом он ответил на требование Украины пояснить свои слова о принадлежности полуострова, сказанные во время предвыборных дебатов.

18 ноября Радев, претендующий на второй президентский срок, напомнил, что Крым является частью России. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Он также отметил, что Россия не может быть «врагом» Болгарии, так как в памяти болгар она «освободительница нашего народа».

20 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что болгарский президент нанес удар по отношениям двух стран и «подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда. Кроме того, украинские власти проводят с 2014 года военную операцию в Донбассе, жители которого отказались признавать итоги госпереворота, обвиняя при этом в сложившейся ситуации Россию. В РФ подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта.

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