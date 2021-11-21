Число смертельных ДТП с участием подростков за год резко возросло

Количество смертельных ДТП с 14–16-летними подростками за рулем резко подскочило в России в 2021 году. Об этом сообщили в МВД РФ в воскресенье, 21 ноября.

Данный показатель за девять месяцев 2021 года вырос на 61,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор о дорожно-транспортной аварийности МВД.

Но при этом чаще всего аварии всё-таки устраивают водители лет 30–40 лет — на них приходится 27,5% ДТП. Получается парадокс: наиболее опытные водители чаще других устраивают столкновения с наиболее тяжелыми последствиями.

Так, количество аварий среди автомобилистов с 2-летним стажем — 6,2%, а с 15-летним — уже 8,4%.

Всего за девять месяцев 2021 года в России зафиксировано 96 314 ДТП.

26 октября в Ростовской области два подростка пострадали в аварии на угнанной машине. По данным Госавтоинспекции, 15-летний подросток сел за руль автомобиля дедушки и на улице Ворошилова съехал на тротуар, в результате чего врезался в здание. Несовершеннолетний водитель и его 13-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.