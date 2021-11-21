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Врач Саакашвили назвал тюремное лечение бессмысленным

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили надо лечить на свободе, а не в тюремных условиях. Такое заявление сделал личный врач политика Николоз Кипшидзе в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями».

«Это мое личное мнение. Ну, вот вылечат его, вернут в тюрьму, а там он снова заболеет, и опять придется возвращать в госпиталь. Так вся страна будет жить в стрессе», — сообщил медик.

Он подчеркнул, что у Саакашвили немало проблем, и прием лекарств еще не означает, что экс-президент обязательно вылечится.

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«Его реабилитация должна быть довольно долгой. Я не знаю, сколько месяцев понадобится: один, два или четыре. Его реабилитация должна продолжаться довольно долго», — заключил Кипшидзе.

20 ноября он сообщил, что Саакашвили прекратил голодовку, объявленную 4 октября.

Осужденного политика в субботу доставили в военный госпиталь в сопровождении машин скорой помощи, автомобилей службы исполнения наказания и полиции. Также с экс-президентом были адвокаты и его личный врач.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него с большой вероятностью может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии решило доставить экс-президента из реанимационного отделения тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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