Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
BMW погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте блогера был на летней резине
Мир
Роспотребнадзор сообщил о создании вместе с Израилем группы по борьбе с COVID
Мир
Лев Симба освоил профессию тележурналиста
Мир
Новогодние украшения обрушились на людей в ТЦ в Швейцарии
Политика
Политолог счел популизмом слова Резникова об игре РФ с Западом в шахматы
Общество
Погибший в ДТП блогер установил мировой рекорд по драг-рейсингу на BMW
Мир
Пушков назвал призывы к революции в США «кашей из пустых лозунгов»
Общество
Минтруд исключил возможность лишения пособия из-за выигрыша в лотерею
Общество
Глава СКР взял на контроль дело о ДТП в Новой Москве с гибелью ребенка
Спорт
Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР

Подростка жестоко избили в массовой драке в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проверяют информацию из социальных сетей об избиении 17-летнего подростка в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России (СК РФ) в субботу, 20 ноября.

По предварительным данным, всего в произошедшей 13 ноября возле ТРЦ «Акварель» драке могли участвовать более 10 человек. Парня избивали толпой, и снимали всё это на видео, которое было распространено в Сети, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Как сообщают соцсети, у пострадавшего черепно-мозговая травма.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка», — сообщили в комитете.

12 ноября мужчина пострадал в результате драки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел на проспекте Жуковского.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021