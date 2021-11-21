Подростка жестоко избили в массовой драке в Подмосковье
Следователи проверяют информацию из социальных сетей об избиении 17-летнего подростка в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России (СК РФ) в субботу, 20 ноября.
По предварительным данным, всего в произошедшей 13 ноября возле ТРЦ «Акварель» драке могли участвовать более 10 человек. Парня избивали толпой, и снимали всё это на видео, которое было распространено в Сети, уточняет телеканал РЕН ТВ.
Как сообщают соцсети, у пострадавшего черепно-мозговая травма.
«По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка», — сообщили в комитете.
12 ноября мужчина пострадал в результате драки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел на проспекте Жуковского.