Появились подробности случайного выстрела в аэропорту Атланты

Во время стрельбы в аэропорту Атланты (США) пострадали три человека. Выстрел произошел в зоне досмотра багажа во время обнаружения оружия у одного из пассажиров, сообщила служба Управления транспортной безопасности (TSA) при министерстве внутренней безопасности США 20 ноября.

В ведомстве рассказали, что, примерно в 1:30 ночи на главном контрольно-пропускном пункте международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте начала досмотр сумки одного из пассажиров из-за высвеченного рентгеном запрещенного предмета.

Пассажира попросили не прикасаться к вещам, пока их осматривают инспекторы, но стоило открыть отделение сумки, где был запрещенный предмет, как пассажир схватил огнестрельное оружие, после чего оно разрядилось. Затем пассажир выбежал из зоны досмотра и покинул аэропорт.

Это не было намеренной стрельбой злоумышленника, но руководство аэропорта и инспекторы управления на время приостановили работу воздушной гавани. Полиция Атланты к 3:20 завершила осмотр территории и сообщила, что всё в порядке.

Ранние сообщения о происшествии указывали на трех получивших незначительные травмы человек, уточнили в управлении.

«Служба TSA за 2021 год обнаружила более 450 единиц огнестрельного оружия на контрольно-пропускных пунктах аэропорта Атланты. Этот инцидент подчеркивает важность проверки личных вещей на наличие опасных предметов, так как огнестрельное оружие, особенно заряженное, создает ненужный риск на контрольно-пропускных пунктах, а пронос оружия на борт самолета может стать фатальной ошибкой и для владельца оружия, и для сотен пассажиров», — подчеркнули в управлении.

Ранее в этот день пассажиры стали сообщать в соцсетях о стрельбе в международном аэропорту Атланты и выкладывать видео, на которых люди разбегаются в разные стороны, падают на пол и прикрываются руками. Из-за звука выстрела, началась паника. Первое время распространялась информация о стрелке в зоне досмотра багажа. Позже ее опровергло руководство аэропорта.