РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов из-за снижения спроса
РЖД отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов дальнего следования. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги» в субботу, 20 ноября.
Причиной стало падение потребительского спроса.
«Графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения», — приводит РБК заявление пресс-службы компании.
Отмечается, что на маршрутах, затронутых изменениями, для пассажиров есть альтернативные поезда.
Как сообщает «Газета.Ru», на период новогодних праздников в график будет введено около 500 дополнительных поездов на максимально востребованных направлениях.
13 ноября заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов заявил, что законопроект о введении QR-кодов не сильно отразится на пассажиропотоке РЖД. По его словам, основная доля пассажиропотока уже имеют QR-коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.
12 октября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.
Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.