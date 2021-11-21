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Диетолог назвала признак «нездоровых» кукурузных хлопьев

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Кукурузные хлопья должны быть приготовлены из цельного зерна и с минимумом сахара. Только в этом случае продукт будет способствовать здоровью, заявила врач-диетолог Наталья Нефедова радио Sputnik 21 ноября.

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«Кукурузные хлопья на завтрак не должны быть сладкими. Сладкие хлопья — неправильные. Если вы покупаете хорошие хлопья, то в их составе должно стоять первым пунктом цельное зерно. Сахар может быть в составе, но он должен быть в самом конце, что означает минимальное его количество», — объяснила специалист.

Она добавила, что добавки в виде сухофруктов и орехов также не желательны, так как сухофрукты часто обволакивают сахаром.

«Еще, если в хлопьях есть орехи и семена, то может быть и сахар. Если вам это нравится, то лучше добавить орехи дома. Берите хорошие хлопья с содержанием клетчатки от четырех граммов и выше на 100 граммов продукта, а потом сами в них добавляйте ягоды, семечки, орехи и другое по вкусу», — порекомендовала диетолог.

Ранее, 18 ноября, диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева дала советы по питанию для укрепления иммунитета. Она объяснила, что важной составляющей питания являются источники полноценного белка, а жиры могут обеспечить противовоспалительную защиту.

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