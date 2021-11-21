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МИД Польши обвинило РФ в расширении миграционного конфликта

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Россия пытается увеличить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в субботу, 20 ноября.

«Мы видим попытку расширить этот конфликт. Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также «Северный поток — 2». Всё со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу», — слова Пшидача передает Die Welt.

20 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что минувшей ночью продолжились попытки штурма границы с Белоруссией. По его словам, действиями мигрантов якобы руководят белорусские силовики. Доказательств он не привел.

19 ноября глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками. Спустя день президент республики Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими. Он напомнил о случаях, когда беженцев поливали водой с химикатами.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

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