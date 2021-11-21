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Под Ростовом 19-летний водитель насмерть сбил шедшего по обочине подростка

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В Ростовской области в субботу, 20 ноября, в ДТП с участием 19-летнего водителя погиб подросток, другой несовершеннолетний с травмами был госпитализирован. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По информации ведомства, около 22:15 мск в селе Жуковском Песчанокопского района водитель автомобиля Kia Sportage сбил подростков, которые прогуливались по обочине.

«В результате ДТП 17-летний пешеход скончался на месте ДТП, 15-летний получил травмы и был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Также известно, что водительский стаж виновника трагедии составляет 1,5 года.

Накануне автомобиль сбил насмерть пешехода на севере Москвы. Авария произошла на Алтуфьевском шоссе.

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