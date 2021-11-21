Автоэксперт назвал одной из причиной ДТП на Кутузовском аквапланирование

Автоэксперт Максим Кадаков в воскресенье, 21 ноября, в беседе с «Известиями» выдвинул свои версии ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в котором погибли блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский, и Заур Ибрагимов. По его мнению, это могло быть аквапланирование или отключение системы стабилизации автомобиля.

По словам Кадакова, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, перестроение было относительно спокойным и это не были прямо «шашечки».

«Однако из-за слякоти и большого количества воды на дороге машина начала всплывать. Вполне возможно водитель просто не справился с ситуацией. Может он дернул руль в ту же сторону, куда машину начало уводить. Именно поэтому машину начало заносить. По моему мнению, если водитель поворачивает, например, влево, то система стабилизации понимает, что водитель едет туда, куда он хочет. Если он попытался бы ее стабилизировать, то есть машину тянет влево, а он дергает руль вправо, то система стабилизации понимает, что надо помогать водителю», — отметил он.

Кадаков пояснил, что при большом количестве воды перестраиваться необходимо предельно аккуратно. В случае ДТП на Кутузовском возникла пограничная ситуация, когда не хватило сцепных свойств шин. Специалист подчеркнул, что блогер ехал не быстрее 120 км/ч, однако такая скорость является опасной для передвижения по асфальту, на котором вода местами превращается в лед.

«На улице плюсовая температура и всё зависит от модели шин. Несмотря на то, что сейчас мокрая дорога, современные летние шины способны нормально держать до 0 градусов. На сухом асфальте вообще до -5 выдерживают. Если у него были летние шины без рисунка елочкой, как на всех зимних шинах, это значит, что вода отходит плохо и машина начинает раньше всплывать, теряется ее контакт с дорогой. Есть летние шины с рисунком елочкой, благодаря им аквапланирование начинается позже», — заметил собеседник телеканала.

Он указал на то, что сейчас в Москве «не жуткий минус на улице», поэтому разница между летними и зимними шинами не принципиальна. Отличие только в скорости: на летней резине машина всплывет на 110 км/ч, на зимней — на 120.

«Если человек разогнался до 120 км/ч, то уже без разницы, какие у него были шины. Машина всплыла и дальше результат», — добавил эксперт.

Как объяснил Кадаков, BMW M4 является той машиной, на которой можно устроить дрифт. Исходя из этого он предположил, что водитель отключил систему стабилизации и не смог справиться с управлением.

«Мы же не знаем, что было перед аварией. Может ребята побаловались и отключили стабилизацию, может человек чувствует себя уверенно и всегда ездит без системы стабилизации. Но это всё мои предположения. Вообще эту машину покупают в первую очередь для удовольствия. Спортивное купе, задний привод, мощная машина с возможностью отключения стабилизации. Она может подарить удовольствие человеку, который умеет хорошо ездить», — заключил он.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, водитель играл в шашки на дороге. При этом еще в апреле Губденский заявлял, что «устраивать шашки» по городу на скорости очень опасно. Кроме того, на машине блогера не было номерных знаков. По данным «Известий», мужчина купил автомобиль недавно и не успел оформить даже страховку.

Как сообщили в столичной прокуратуре, накануне аварии Губденский также двигался на машине без номеров по «выделенке».Также известно, что в 2020 году блогера лишали водительских прав на семь месяцев, однако вместо соблюдения запрета он повесил на машину подложные госномера.

Друг Губденского Роман Аскеев назвал возможной причиной аварии плохую погоду.