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Погибший в ДТП блогер установил мировой рекорд по драг-рейсингу на BMW

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Президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября, установил мировой рекорд в парном заезде на BMW на чемпионате страны по драг-рейсингу, сообщает РЕН ТВ.

Ибрагимов находился в автомобиле блогера и бизнесмена Магомедсаида Зайнудинова, также известного как Саид Губденский, на пассажирском сидении BMW. Около 15 часов 20 ноября у дома № 26 на Кутузовском проспекте BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Volvo и Mercedes.

От столкновения Ибрагимова выбросило из салона на проезжую часть. Врачи пытались его реанимировать, но он скончался на месте ДТП. Губденского зажало в салоне иномарки. Спасатели извлекли его из искореженного кузова, но от полученных травм он скончался.

По предварительной информации, перед аварией Губденский играл на дороге в шашки и превышал скорость. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Погибшие были бизнес-партнерами и входили в число соучредителей фирмы «Перфоманс», которая специализируется на тюнинге машин. Компания оформляла авто известных блогеров: Эдварда Била, Михаила Литвина, которые тоже становились участниками автоаварий.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин после информации о смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве заявил, что злостных нарушителей ПДД следует привлекать к ответственности вплоть до изоляции.

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