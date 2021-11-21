Погибший в ДТП блогер установил мировой рекорд по драг-рейсингу на BMW
Президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября, установил мировой рекорд в парном заезде на BMW на чемпионате страны по драг-рейсингу, сообщает РЕН ТВ.
Ибрагимов находился в автомобиле блогера и бизнесмена Магомедсаида Зайнудинова, также известного как Саид Губденский, на пассажирском сидении BMW. Около 15 часов 20 ноября у дома № 26 на Кутузовском проспекте BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Volvo и Mercedes.
От столкновения Ибрагимова выбросило из салона на проезжую часть. Врачи пытались его реанимировать, но он скончался на месте ДТП. Губденского зажало в салоне иномарки. Спасатели извлекли его из искореженного кузова, но от полученных травм он скончался.
По предварительной информации, перед аварией Губденский играл на дороге в шашки и превышал скорость. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Погибшие были бизнес-партнерами и входили в число соучредителей фирмы «Перфоманс», которая специализируется на тюнинге машин. Компания оформляла авто известных блогеров: Эдварда Била, Михаила Литвина, которые тоже становились участниками автоаварий.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин после информации о смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве заявил, что злостных нарушителей ПДД следует привлекать к ответственности вплоть до изоляции.