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В России отменят или сократят более 40 поездов из-за падения спроса

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В Федеральной пассажирской компания (ФПК «дочка» РЖД) в субботу, 20 ноября, сообщили о предстоящих отмене или сокращении периодичности курсирования 44 пассажирских поездов. В том числе это касается одного «Экспресса» Москва — Петербург, «Стрижей» Москва — Нижний Новгород и других маршрутов.

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Отмечается, что причиной изменений графика послужило падение потребительского спроса.

«В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — цитирует заявление ФПК агентство РБК.

В компании уточнили, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

В тоже время в пресс-службе отметили, что на новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.

Ранее, 13 ноября, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов заявил, что законопроект о введении QR-кодов не сильно отразится на пассажиропотоке РЖД. По его словам, основная доля пассажиропотока уже имеют QR-коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.

12 октября правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

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