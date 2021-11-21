Глава СКР взял на контроль дело о ДТП в Новой Москве с гибелью ребенка
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить, как ведется расследование дела о смертельном ДТП с «газелью» в Новой Москве, в котором погиб ребенок. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 20 ноября.
Следователи установили, что вечером 20 ноября в Новой Москве водитель автомобиля «Газель» сбил пожилую женщину и женщину с двумя детьми — малолетним мальчиком и ребенком в коляске. Один из детей погиб на месте. Две женщины и второй ребенок госпитализированы.
Поручение Бастрыкина дано Андрею Стрижову, руководителю Главного следственного управления по столице. Ранее ведомство возбудило по факту смертельной автоаварии уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Также в этот день крупное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте. Столкнулись Volvo, Mercedes и BMW. За рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.