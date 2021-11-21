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Новогодние украшения обрушились на людей в ТЦ в Швейцарии

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Конструкция с новогодними украшениями упала с высоты 10 м на шесть человек в торговом центре города Ибах в Швейцарии в субботу, 20 ноября.

Гигантский каркас пятиугольной формы с украшениями обрушился на находившихся под ним женщин, сообщает Luzerner Zeitung.

Две из них в результате получили тяжелые травмы, четыре — легкой степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницы, торговый центр эвакуирован.

Причины происшествия выясняются.

16 ноября на территории ТЦ «На Беговой» на Хорошевском шоссе в Москве произошло обрушение конструкции. В результате инцидента пострадали трое.

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