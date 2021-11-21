Новогодние украшения обрушились на людей в ТЦ в Швейцарии
Конструкция с новогодними украшениями упала с высоты 10 м на шесть человек в торговом центре города Ибах в Швейцарии в субботу, 20 ноября.
Гигантский каркас пятиугольной формы с украшениями обрушился на находившихся под ним женщин, сообщает Luzerner Zeitung.
Две из них в результате получили тяжелые травмы, четыре — легкой степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницы, торговый центр эвакуирован.
Причины происшествия выясняются.
16 ноября на территории ТЦ «На Беговой» на Хорошевском шоссе в Москве произошло обрушение конструкции. В результате инцидента пострадали трое.