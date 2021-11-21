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Политолог счел популизмом слова Резникова об игре РФ с Западом в шахматы

Политолог Бальбек счёл популизмом слова главы минобороны Украины об игре России с Западом в шахматы
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Российский политолог Руслан Бальбек в субботу, 20 ноября, назвал очередной блажью Киева слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что президент России Владимир Путин «играет с Западом в шахматы».

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«Не ждал других заявлений от нового министра обороны Украины. На эту должность в Киеве назначают не профессионалов, а популистов. Очередная блажь про российскую «угрозу», про готовность драться за коллективный Запад, про коварство русских», — приводит слова эксперта RT.

По его мнению, высказывание главы украинского оборонного ведомства — это всего лишь заявление «клерка, который мнит себя стратегом», а его обязанности в настоящий момент заключаются в том, чтобы «выпячивать себя как защитника свободы».

Ранее в этот день Резников в интервью The Washington Post заявил, что Путин «играет с Западом в шахматы», перемещая вооруженные силы в пределах российских границ. Он также призвал Соединенные Штаты и европейские страны привлечь Кремль к ответственности за любую возобновившуюся агрессию.

18 ноября украинский министр обороны начал свое американское турне. Он встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином, договорившись наращивать военный потенциал Украины, и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

По данным агентства Bloomberg, Резников попросил главу Пентагона о дополнительной помощи в защите воздушного пространства и побережья страны. На это Остин ответил, что США готовы стоять «плечом к плечу» с Украиной.

29 октября минобороны Украины заявило о возможности получения в распоряжение вооруженных сил республики новой британской ракеты Brimstone Sea Spear. Неделей ранее украинские военные уже получили от США противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия.

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