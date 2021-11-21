В аэропорту Атланты из-за случайного выстрела началась паника

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте (США) погрузился в хаос и панику из-за звука выстрела, который услышали десятки пассажиров в зоне досмотра 20 ноября. Люди стали разбегаться и падать на пол, опасаясь злоумышленника и массового расстрела, сообщает Fox News.

«Нет никакого стрелка. В аэропорту произошел случайный выстрел. Никакой опасности для пассажиров или сотрудников нет. Расследование продолжается», — сообщило позднее в Twitter руководство воздушной гавани.

Некоторое время назад власти дали разрешение на полноценную работу аэропорта. Департамент полиции Атланты сообщил об отсутствии данных о пострадавших в результате инцидента. Эту информацию подтвердил и сержант полиции Атланты Джариус Догерти. Он сообщил Fox News, что случайный выстрел, возможно, произошел недалеко от главного контрольно-пропускного пункта службы безопасности, никто не пострадал.

В момент выстрелов люди запаниковали, некоторым сообщили, что следует эвакуироваться или лечь на пол. Об этом свидетельствует ролик пользователя Jamarjones_atl в микроблоге.

Bruh this is going on right now at the Atlanta airport!!! pic.twitter.com/fA3QwszuRn — JamariJonesATL (@JamariJones_ATL) November 20, 2021

«Это то, что я вижу за своим окном. Я нахожусь в аэропорту Атланты, сел на свой рейс в Нью-Йорк, когда раздались крики. @Delta пытается успокоить людей. Мы слышали крики, когда люди поднимались на борт», — написала в Twitter пользователь Dianne Callahan.

В конце октября в аэропорту Лос-Анджелеса был задержан вооруженный мужчина. Из-за этого эвакуировали пассажиров, отменили рейсы. Мужчину поместили под стражу.