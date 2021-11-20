Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при по фигурному катанию во Франции
Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли пятый этап серии Гран-при в Гренобле (Франция). Об этом 20 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».
За произвольную программу фигуристы получили 139,79 балла, по сумме выступлений набрали 216,96 балла. Накануне спортсмены лидировали после короткой программы, набрав 77,17 балла.
Еще одна пара российских фигуристов — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — стали на этапе соревнований вторыми, набрав в сумме 205,15 балла. Третье место у американцев Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер — у них 201,69 балла.
Ранее в этот день 17-летняя россиянка Анна Щербакова заняла первое место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию во Франции в Гренобле.
По сумме короткой и произвольной программ она набрала 229,69 балла (77,94 балла за короткую программу + 151,75 за произвольную). После победы спортсменка призналась, что на произвольную программу выходила полная сил и была на 100% уверена в себе.
До этого Анна выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений она набрала 236,78 балла.