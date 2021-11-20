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Российские шахматистки стали семикратными призерами командного ЧЕ

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Женская сборная России по шахматам в матче восьмого тура командного чемпионата Европы в Словении обыграла соперниц из Украины и в седьмой раз стала призером соревнований, сообщает 20 ноября «Спорт-Экспресс».

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Россиянки завершили финальную встречу со счетом 3:1. Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла Юлию Осьмак, Алина Кашлинская — Инну Гапоненко. Партии между Александрой Горячкиной и Анной Музычук, Полиной Шуваловой и Наталией Буксой завершились ничьей. Сборная России выиграла восьмой матч подряд и обеспечила себе победу за тур до окончания чемпионата.

Мужская сборная из России в финале уступила французам. Андрей Есипенко черными фигурами проиграл Максиму Лангарду. Партии между Кириллом Алексеенко и Этьеном Бакро, Даниилом Дубовым и Максимом Вашье-Лагравом, Александром Грищуком и Алирезой Фируджей завершились ничьей.

Женская сборная по шахматам занимала лидирующие позиции в чемпионатах Европы в 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 годах. В 2013 году шахматистки завоевали серебро, а в 2003 и 2005 годах — бронзовые награды соревнований. Нынешняя, седьмая победа, — рекорд для сборной по шахматам.

В августе россиянка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам в Сочи. Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счетом 1.5:0.5.

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