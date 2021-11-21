«Краснодар» победил «Спартак» в домашнем матче РПЛ
Футбольный клуб (ФК) «Краснодар» одолел «Спартак» со счетом 2:1 в домашнем матче 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) в субботу, 20 ноября.
Счет открыл «Краснодар» на 16-й минуте голом колумбийского нападающего Джона Кордобы. «Спартак» ответил мячом с пенальти Александра Соболева перед перерывом. Из-за решения судьи Алексея Сухого в этом эпизоде форварду «Спартака» пришлось перебить 11-метровый удар.
Затем свою команду на 61-й минуте вывел вперед капитан ФК «Краснодар» Гжегож Крыховяк, реализовав пенальти, назначенный за фол Айртона. Его гол в результате оказался победным, сообщает «Спорт-Экспресс».
Матч посетили 10 554 зрителя.
Следующую игру ФК «Спартак» сыграет 29 ноября в гостях против «Уфы». «Краснодар» 27 ноября встретится на выезде с «Химками».
«Спартак» занимает теперь 10-е место в турнирной таблице с 19 очками, «Краснодар» — 5-е место (24 очка).
6 ноября ФК «Динамо» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 14-го тура РПЛ. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.