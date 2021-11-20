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Блогеры попали в ДТП в Махачкале в момент съемки видео

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Блогеры из Махачкалы на Lada Proira врезались в отбойник во время съемки видео. Соответствующие кадры распространились в Сети, о чем в субботу, 20 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, автомобиль без номерных знаков вилял по дороге из стороны в сторону, но в какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

В результате инцидента пассажир и водитель авто были госпитализированы. Сведений о погибших нет.

Правоохранители работают над установлением обстоятельств случившегося.

Накануне автомобиль Kia Rio врезался в деревянную церковную лавку, расположенную при входе в храм преподобного Андрея Рублёва на Верхней Масловке в Москве, и едва не проломил стену. По предварительным данным, водитель пытался проскочить на зеленый свет, но не успел, после чего врезался в строение.

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