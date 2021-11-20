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«Спартак» уступил «Краснодару» в РПЛ и продлил безвыигрышную серию до пяти игр

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В матче 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) 20 ноября московский ФК «Спартак» уступил «Краснодару» и тем самым продлил серию без побед в чемпионате до пяти матчей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Забитыми мячами в команде победителей отметились Джон Кордоба и Гжегож Крыховяк. Так, после гола Кордобы на 16-й минуте краснодарцы вышли вперед. Ответный мяч, в свою очередь, забил форвард москвичей Александр Соболев (45+5), который со второй попытки реализовал пенальти. Первый же удар смог отразить голкипер Матвей Сафонов, однако из-за его выхода с линии ворот до касания мяча нападающим пенальти был перебит. Победу «Краснодару» обеспечил гол Крыховяка с пенальти на 61-й минуте матча.

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Таким образом, подопечные Руя Витории увеличили свою безвыигрышную серию в чемпионате РПЛ до пяти матчей. В последний раз красно-белые одержали победу 3 октября, обыграв грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

На данный момент московский «Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе, в то время как «Краснодар» занял пятую строчку, набрав 24 очка.

27 ноября в рамках 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» «Краснодару» предстоит в гостях сыграть с подмосковными «Химками». «Спартак» 29 ноября на выезде должен будет встретиться с «Уфой».

Ранее, 7 ноября, центральный матч 14-го тура РПЛ между командами «Спартак» и «Локомотив» закончился ничьей. В ходе московского дерби обе команды смогли забить по одному голу в ворота друг друга. В середине первого тайма «Спартак» получил вторую желтую карточку и полузащитник Руслан Литвинов был удален с поля.

5 ноября «Спартак» также вничью сыграл с английским «Лестером». Первый гол в игре на 51-й минуте забил «Спартак». После навеса от Игнатова Виктор Мозес забил гол.

30 октября красно-белые упустили победу в матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1. Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов, комментируя игру, отметил, что «Спартак» опасный противник, но «Ростов» был ближе к победе, так как сумел создать больше моментов.

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