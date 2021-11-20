Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Новой Москве, в котором погиб ребенок. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

«По данным следствия, вечером 20 ноября 2021 года в деревне Николо-Хованское в Новой Москве водитель автомобиля «Газель» сбил пожилую женщину, а также женщину с малолетнем мальчиком и коляской, в которой находился ребенок», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте столичного ведомства.

В результате происшествия две женщины и еще один ребенок были госпитализированы.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Накануне автомобиль Kia Rio врезался в деревянную церковную лавку, расположенную при входе в храм преподобного Андрея Рублёва на Верхней Масловке в Москве, и едва не проломил стену. По предварительным данным, водитель пытался проскочить на зеленый свет, но не успел, после чего врезался в строение.