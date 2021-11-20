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Глава ФСИН выступил на открытии ведомственных соревнований по самбо

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Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выступил на открытии соревнований по самбо в Московской области в субботу, 20 ноября.

В Открытом кубке директора ФСИН России по самбо приняли участие сборные министерств и ведомств охраны безопасности РФ.

Калашников поприветствовал участников соревнований и отметил, что в России самбо — это национальный вид спорта.

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«Самбо объединяет, оно воспитывает в наших спортсменах — каждом участнике — самые лучшие качества: мужественность, силу воли, упорство в борьбе, командный дух. Благодаря этому виду спорта человек, владеющий им, в самых критических и трудных ситуациях всегда принимает оптимально верное решение, чтобы защитить себя и окружающих, чтобы выполнить поставленную задачу в полном объеме», — заявил глава ведомства.

Он также выразил надежду, что участники покажут «самые высокие, самые красивые результаты».

«Благодарен руководству, нашим ведомствам, которые направили команды для участия в кубке. Надеюсь, что ребята доставят удовольствие как себе, так и зрителям», — сказал Калашников.

Соревнования прошли в трех категориях: спортивное, боевое и женское. Приняли участие полсотни спортсменов из 27 регионов России. Судьи оценивали спортсменов по международным правилам.

Первое место заняла команда ФСИН, второе — Минобороны, третье — Росгвардии.

20 июля на сессии Международного олимпийского комитета в Токио Международная федерация самбо получила постоянное признание комитета. Признание также получили лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.

Комментируя данное решение, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил, что благодаря признанию на развитие самбо будут выделяться дополнительные средства. Он также выразил надежду, что на ближайших Олимпийских играх самбо войдет в программу соревнований.

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