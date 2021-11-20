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Курды устроили потасовку с журналистами в белорусском логистическом центре
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Курды устроили потасовку с журналистами в белорусском логистическом центре

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Курдские беженцы 20 ноября инициировали крупную потасовку в логистическом центре в Белоруссии, куда недавно были перемещены все мигранты, находившиеся в стихийном лагере на границе республики с Польшей. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, причиной конфликта стало появление в центре представителей антиправительственных СМИ из Иракского Курдистана, в них беженцы начали кидать палки и бутылки, однако иногда попадали и в белорусских пограничников.

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Одна из мигранток объяснила корреспонденту причину столь бурной реакции. По словам женщины, представители прессы постоянно насмехались над ними во время войны в Курдистане.

Ранее в субботу белорусский госпогранкомитет сообщил, что за прошедшие сутки литовские силовики пытались вытеснить на территорию Белоруссии девять групп мигрантов общей численностью более 140 человек, а польские — 12 групп в составе около 350 человек.

При этом в Польше заявили, что минувшей ночью продолжились попытки штурма границы с Белоруссией. В Варшаве обвинили в произошедшем белорусских силовиков, но доказательств не привели.

19 ноября глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками. Спустя день президент республики Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими. Он напомнил о случаях, когда беженцев поливали водой с химикатами.

18 ноября мигранты стали покидать лагерь на границе с Польшей. Как стало известно, они отправились в белорусский логистический центр.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

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