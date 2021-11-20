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«Локомотив» оспорит судейство на матче с «Ахматом»

Председатель совета директоров «Локомотива»: судейство безобразное, будем подавать протест
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Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник после поражения от «Ахмата» в матче 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» выразил недовольство судейством. Об этом сообщает в субботу, 20 ноября, газета «Спорт-Экспресс».

«Судейство безобразное. Будем подавать протест! Здесь просто нечего обсуждать», — подчеркнул он.

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Матч состоялся ранее в этот день на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Грозного. При этом в первом тайме защитник «железнодорожников» Мурило Серкейра ошибочно получил красную карточку, после чего его удалили с поля.

В ходе матча отличились Даниил Уткин и Артем Полярус (36-я и 58-я минуты, оба «Ахмат»), а также Виталий Лисакович (64-я, «Локомотив»).

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, в свою очередь, не смог принять участие во встрече из-за полученной травмы. О характере физического повреждения не сообщалось.

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