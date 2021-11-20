Ольгу Амельченкову избрали председателем штаба «Волонтеры Победы»

Ольга Амельченкова избрана председателем центрального штаба движения «Волонтеры Победы», десятый съезд состоялся в субботу, 20 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте всероссийского общественного движения.

Амельченкова будет работать на общественных началах согласно утвержденным изменениям, внесенным в устав движения. Она также выразила благодарность участникам съезда, указав, что молодые люди из разных российских субъектов объединились для того, чтобы помогать ветеранам Великой Отечественной войны.

«Наши проекты известны не только в России, но и во всем мире, поскольку не так давно у нас появились единомышленники, друзья, представители «Волонтеров Победы» в 52 государствах. Наши акции у всех на слуху, в них участвуют миллионы людей», — отметила председатель центрального штаба движения.

Она пояснила, что речь идет о «Георгиевской ленточке», «Саде памяти», сопровождении «Бессмертного полка», «Послах Победы» и «Огненных картинах войны».

Амельченкова добавила, что 2020 год был сложным для всей страны из-за распространения COVID-19. В связи с этим волонтеры оказывали прямую поддержку больным, доставляли в госпитали горячие обеды, воду, средства индивидуальной защиты.

Кроме того, молодежь работала на горячей линии, отвечая на сотни вопросов граждан. Волонтеры также звонили тем, кто лечился от COVID-19 дома. Добровольцы оказывали помощь ветеранам, которые находились на самоизоляции, приносили им продукты и лекарства.

Вместе с тем Амельченкова попросила закрепить положение о господдержке волонтерства в российском законодательстве. Предложение она внесла во время рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным, когда обсуждалась подготовка инициатив о внесении поправок в Конституцию РФ.

Ранее в этот день стало известно, что «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной войны в честь 79-й годовщины контрнаступления под Сталинградом. В частности, они пришли поздравить командира взвода истребительной противотанковой бригады 99-летнего Владимира Ананьева и командира расчета 76-миллиметровых орудий Василия Мирошниченко.