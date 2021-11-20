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«Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче 15-го тура Тинькофф — РПЛ

«Ахмат» — «Локомотив» 2:1
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Московский «Локомотив» в субботу, 20 ноября, уступил грозненскому «Ахмату» в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Грозного.

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В ходе матча отличились спортсмены «Ахмата» — Даниил Уткин (36-ая минута), Артем Полярус (58-ая), а также «Локомотива» — Виталий Лисакович (64-ая).

При этом в первом тайме защитник железнодорожников Мурило получил красную карточку.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, в свою очередь, не смог принять участие во встрече из-за полученной травмы. О характере физического повреждения не сообщалось.

Накануне нападающий «Зенита» Малком стал самым ценным игроком по результатам матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Малком открыл счет в матче, 24-летний бразилец отличился на 24-й минуте, «Зенит» выиграл со счетом 5:1.

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