Опубликованы первые кадры после смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Очевидцы сняли на видео, как спасатели вытаскивали из автомобиля блогера и предпринимателя Саида Губденского, погибшего в массовом ДТП в центре Москвы. Соответствующие кадры опубликованы в субботу, 20 ноября, в YouTube-канале Abilovic.

ДТП произошло ранее в этот день. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, он играл в шашки на дороге. Друг Губденского Роман Аскеев, в свою очередь, заявил, что возможной причиной аварии является плохая погода.