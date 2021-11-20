Друг погибшего Губденского назвал возможную причину ДТП с блогером

Друг блогера и предпринимателя Саида Губденского, погибшего в массовом ДТП в центре Москвы, сообщил, что возможной причиной аварии является плохая погода.

«Погодные условия, плохие погодные условия, технические какие-то вопросы, [Губденский] абсолютно прилежный, нормальный водитель», — сказал Роман Аскеев в беседе с РЕН ТВ в субботу, 20 ноября.

Однако, по данным источника, за два часа до трагедии Губденский опубликовал в разделе «Истории» в Instagram видео, где он с другой машиной играет в шашки на дороге. При этом в апреле блогер отмечал, что «устраивать шашки» по городу на скорости в потоке машин очень опасно.

ДТП произошло ранее в этот день. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, он играл в шашки на дороге.