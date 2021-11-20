Умер актер Георгий Морозюк

Советский актер театра и кино, народный артист Украины Георгий Морозюк скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила в субботу, 20 ноября, пресс-служба Ровенского академического музыкально-драматического театра в Facebook.

«У нас потеря. Дорогие зрители, нам не хватает слов. <…> Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошел на небеса», — указано в заявлении.

В театре уточнили, что актер ушел из жизни 19 ноября. Причину смерти в культурном учреждении не назвали. По данным украинских СМИ, Морозюк скончался от осложнений после перенесенного COVID-19.

Георгий Морозюк родился 15 апреля 1944 года в селе Ступно Ровненской области. После окончания Киевской театральной студии Театра имени Ивана Франко, он с 1960-х и до конца 1990-х годов работал в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре.

Актер известен своей ролью персонажа Юзьо в фильме режиссера Владимира Денисенко «Высокий перевал». На счету у Морозюка более 20 эпизодических ролей в кинофильмах, а также десятки ролей в театре.