Нападающий «Локомотива» Смолов пропустит матч с «Ахматом» из-за травмы

Нападающий московского ФК «Локомотив» Федор Смолов не будет участвовать в матче с «Ахматом» 15-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» из-за полученной травмы. Об этом 20 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

С травмой 31-летний футболист вернулся из расположения российской сборной. О характере физического повреждения не сообщается.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что сборная РФ по футболу опустилась на 34-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Теперь российским игрокам предстоит бороться за путевку в финал чемпионата мира в Катаре в раунде плей-офф, для попадания на турнир им необходимо будет обыграть двух соперников.

14 ноября национальная команда проиграла сборной Хорватии в ключевом матче отборочного цикла и упустила шанс прямого выхода на ЧМ по футболу в Катаре. Уточнялось, что национальная команда потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина и заняла второе место в отборочной группе H.