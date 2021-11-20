Спасенный от живодеров лев Симба полакомился отборной говядиной

Льву Симбу, избитого сочинским фотографом-живодером и спасенного зоозащитниками, накормили отборной говядиной. Об этом сообщает в субботу, 20 ноября, телеканал РЕН ТВ.

По словам зоозащитника Карена Даллакяна, который спас льва, животному требуется около 10-12 кг мяса в день. При этом хищник привык есть только качественные продукты.

«Для нас очень важно качество питания наших животных. За эти года, что он жил у нас, он никогда не ел просроченное мясо. Нам объяснили наши африканские коллеги, которые занимаются здоровьем львов, нельзя даже замороженное мясо ему, потому что в нем разрушаются полезные вещества важные для африканского хищника. Поэтому он практически каждый день у нас ел парное мясо», — рассказал Даллакян.

Он уточнил, что свежее мясо для льва приобретали на рынке. Зоозащитник также обратил внимание на то, что за 1 кг говядины в Танзании нужно заплатить 250 рублей.

Вместе с тем Даллакян отметил, что лев уже привыкает к жизни в новой стране и даже «улыбается». По его словам, у Симбы «изменилось выражение формы личика».

В свою очередь зоозащитница Юлия Агаева рассказала, что испытывает к Симбе искренние материнские чувства и ей будет очень непросто с ним прощаться.

«Материнские чувства, любовь. Близкое мне сердце, часть моего сердца. У меня нет отличий Симба или дети. Мы с ним в одном каком-то поле», — сказала она.

Ранее, 25 марта 2020 года, сообщалось, что заболевшего семимесячного львенка выбросили на улицу «черные фотографы». Его эксплуатировали на сочинских пляжах, фотографируя с отдыхающими. Осенью львенок заболел, и его выбросили за ненадобностью. Животное было частично парализовано, поврежден позвоночник, очевидно, его избивали. Ветврач из Челябинска Карен Даллакян забрал львенка и вылечил его. Пройти животному курс дорогостоящего лечения помогли также меценаты.

После чего, в июле, Агаева заявила, что занимается организацией возвращения Симбы на родину. Команда неравнодушных согласовывала репатриацию льва больше года. Первую в истории России официальную репатриацию зоозащитникам удалось осуществить при участии Русской медной компании. Российские инвесторы специально построили вольер для Симбы на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро и гарантировали его содержание до конца 2022 года.

19 ноября стало известно, что Симба находится в центре реабилитации диких животных в Танзании, для него созданы «царские условия». У Симбы есть отдельный вольер, свой бассейн, укрытие, везде разбросаны игрушки.