Стала известна личность пассажира разбившегося BMW на Кутузовском проспекте

По данным «Известий», пассажиром разбившегося в аварии на Кутузовском проспекте в Москве BMW, за рулем которого находился блогер Саид Губденский, являлся президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана (ФАМС РД) Заур Ибрагимов.

Губденский и Ибрагимов в результате ДТП погибли. Информацию подтвердили в ФАМС РД. Федерация выразила соболезнования в связи с произошедшим в Instagram.

«Час назад в Москве в ДТП погиб президент нашей Федерации Заур Ибрагимов. Вместе с ним погиб и наш друг, автоблогер Саид Губденский. Утрата, которую уже не восполнить никогда», — сказано в сообщении.

ДТП произошло ранее в этот день. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, он играл в «шашки» на дороге. При этом в апреле Губденский отмечал, что «устраивать шашки» по городу на скорости в потоке машин очень опасно.

Также известно о двух пострадавших — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.