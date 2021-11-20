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Камера засняла момент перед столкновением на Кутузовском проспекте

Камера засняла момент перед ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб Саид Губденский
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали первые секунды аварии на Кутузовском проспекте в Москве. ДТП произошло в субботу, 20 ноября.

На записи видно, как автомобиль BMW, за рулем которого находился блогер Саид Губденский, заносит на дороге и машина вылетает на встречную полосу. В следующую секунду он врежется в Volvo и Mercedes.

В Сети отмечают, что BMW, предположительно, была на летней резине. Вероятно, Губденский не справился с управлением. Он и его пассажир — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли в аварии.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, он играл в «шашки» на дороге. При этом в апреле Губденский отмечал, что «устраивать шашки» по городу на скорости в потоке машин очень опасно.

Также известно о двух пострадавших — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

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