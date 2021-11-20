Российские медики рассказали о редком последствии коронавируса

Люди, переболевшие COVID-19, после выздоровления могут начать страдать от шума в ушах. Подробнее об этом недуге и его особенностях 20 ноября рассказали Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и инфекционист, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Так, по словам Крючкова, данный синдром может быть вызван двумя причинами, первая из которых — влияние COVID-19 на нервную систему.

«Мы точно знаем, что во время коронавируса поражается обонятельный нерв, вследствие чего у человека изменяется обоняние и вкус. Если поражается слуховой нерв, эффект будет такой же, как и для обонятельного», — пояснил он.

Второй причиной появления подобной патологии иммунолог назвал образование тромбов и плохую свертываемость крови.

«Происходят микротромбозы и системное воспаление, которые в дальнейшем приводят к поражению головного мозга», — сказал медик, уточнив, что этот процесс носит название «диссеминированная ишемия» и способен охватывать не только слуховые области мозга, но и весь орган целиком.

Жемчугов, в свою очередь, сравнил воздействие COVID-19 на нервные окончания с проблемами бортовой электроники в автомобиле.

«Представьте себе, что в системе сигнализации машины нарушена проводка или, скажем, датчики глючат. В таком случае сигналка будет просто пищать без повода», — указал он.

Инфекционист констатировал, что из-за повреждения нервных окончаний прежде всего нарушается работа органов чувств. В то же время он заверил, что от таких последствий коронавируса можно избавиться при помощи медицинских препаратов и реабилитации. Назначением же необходимого лечения должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты, подчеркнул врач.

Ранее, 13 ноября, сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов назвал тромбоз самым опасным последствием COVID-19, поскольку тромбы могут привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции. Специалист отметил, что тромбообразование характерно как для тяжелых, так и среднетяжелых вариантов протекания коронавируса, а риск возникновения тромбов сохраняется на протяжении некоторого времени после перенесенного заболевания.

11 ноября были опубликованы результаты научной работы американских ученых, которые показали, что нарушение дыхания является новым фактором риска развития тяжелого течения COVID-19 и последующей смерти. Медики проанализировали данные около 5,4 тыс. пациентов, страдавших нарушениями сна, и отметили, что при наличии у пациентов с нарушениями дыхания во сне ожирения, болезни сердца и легких, рака риск тяжелого течения коронавируса и смерти увеличился на 31%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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