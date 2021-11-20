Погибший в ДТП блогер Губденский в апреле призывал не гонять на дорогах

Погибший в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве блогер Саид Губденский в апреле призывал граждан не играть в шашки в потоке автомобилей и не гонять на дорогах. Пост блогер опубликовал в своем Instagram.

Таким образом он прокомментировал ДТП с участием блогера Эдварда Била, которое произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением Била выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen.

«Про Эдварда Била, и про шашки в потоке. Мнения людей разнятся. Но я хочу сказать, что я жесткий враг этого теперь! Искренне сочувствую всем пострадавшим в этой автокатастрофе!» — написал Губденский.

Блогер отмечал, что «устраивать шашки» по городу на скорости в потоке машин очень опасно.

«По-любому кто-то один маневр сделает, который ты не успеешь (не сможешь физически) предвидеть. Ты воткнешься сто пудов и уничтожишь за собой еще кого-то <...> У тебя планы на жизнь, ты стремишься, что-то делаешь, вот так в мгновение можешь себя погубить, своих близких», — добавил он.

Авария с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, в одном из которых находился Губденский, произошла 20 ноября. Блогер и пассажир его в BMW погибли. В настоящий момент движение в сторону центра осуществляется по полосе встречного направления.

По данным Telegram-канала 112, в результате аварии пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

При этом, по данным источников «Известий», Губденский за два часа до трагедии опубликовал в разделе «Истории» в Instagram видео, где он с другой машиной играет в шашки на дороге.