Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

«Известия» публикуют кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погибли два человека. Авария произошла 20 ноября.

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего находился блогер Саид Губденский, он и его пассажир скончались. Пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

По данным «Известий», Mercedes принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

Отмечается, что BMW 6-й серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes.

По имеющимся данным, перед аварией Губденский играл в шашечки на городских магистралях и превышал скорость. Видео он публиковал в Instagram.