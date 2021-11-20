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Волонтеры Победы навестили ветеранов Сталинградской битвы

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Волонтеры Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны в честь 79-й годовщины контрнаступления под Сталинградом. Об этом сообщила в субботу, 20 ноября, пресс-служба волонтеров.

Волгоградские волонтеры пришли поздравить командира взвода истребительной противотанковой бригады 99-летнего Владимира Ананьева. Они принесли ветерану вкусные подарки к чаю, пироги и письма Победы, которые написали жители города.

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«Владимир Федорович для нас очень близкий друг, который всегда рад нас видеть. И в эту памятную дату мы пришли поздравить его, участника контрнаступления. Для нас наши ветераны являются примером мужества и героизма — гордостью Сталинградской земли», — отметила региональный координатор направления «Связь поколений» Анастасия Светашова.

Вместе с тем поздравления от волонтеров в Тульской области принял командир расчета 76-миллиметровых орудий Василий Мирошниченко. На фронт, по рассказам ветерана, он попал сразу же после окончания девятого класса.

Мирошниченко показал волонтерам фотоальбом со старыми снимками и свои любимые книги.

«Я до сих пор езжу на дачу, с удовольствием читаю книги, смотрю фильмы. На месте сидеть не могу, все время в движении! Также силы и бодрость придаете вы, дорогие волонтеры Победы», — сказал ветеран.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что на набережной Ялты вывесили огромное панно с изображением ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя. На торжественной церемонии открытия глава городской администрации Янина Павленко вручила герою документы на новую квартиру.

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