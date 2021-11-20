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Один человек погиб в результате массового ДТП на Кутузовском проспекте

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Один человек погиб в результате ДТП с участием трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в столичном управлении ГИБДД 20 ноября.

Отмечается, что BMW 6-й серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes. По данным «Известий», Mercedes принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву. При этом BMW, предположительно устроивший аварию, принадлежит блогеру Саиду Губденскому.

В результате ДТП пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ. Один из пострадавших вылетел на проезжую часть, рассказали очевидцы, после чего скончался. Пассажир BMW госпитализирован с тяжелыми травмами.

Уточняется, что после аварии движение на Кутузовском проспекте свободно по двум полосам из шести. В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы.

Накануне автомобиль Kia Rio врезался в деревянную церковную лавку, расположенную при входе в храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве, и едва не проломил стену. По предварительным данным, водитель пытался проскочить на зеленый свет, но не успел, после чего врезался в строение.

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