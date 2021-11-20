Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись пять автомобилей, в результате пострадал один человек, еще один погиб. Об этом стало известно «Известиям» в субботу, 20 ноября.

В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы.

В свою очередь столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале уточняет, что на Кутузовском проспекте столкнулись не пять, а три машины. Там также отметили, что движение в сторону центра осуществляется по полосе встречного направления.

«В 15:10 водитель BMW 6-й серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes. От полученных травм скончался сам водитель BMW, его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. Информации о других пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, также скончался второй участник массового ДТП.

Накануне автомобиль Kia Rio врезался в деревянную церковную лавку, расположенную при входе в храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве, и едва не проломил стену. По предварительным данным, водитель пытался проскочить на зеленый свет, но не успел, после чего врезался в строение.