Американские ученые назвали признаки перенесенного коронавируса

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, что указать на бессимптомное течение COVID-19 могут несколько признаков, в частности одышка и боль в суставах. Выводы специалистов привело издание Express.

По словам ученых, переболевшие коронавирусом еще долгое время после болезни жалуются на появившуюся одышку, а также на боли в мышцах и суставах. При этом таких людей могут сопровождать проблемы с дыханием в течение двух-трех месяцев после выздоровления.

«Коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани», — отметил специалист из центра диагностики органов дыхания медицинского центра здоровья UNC Амир Барзин.

По его словам, у пациентов, перенесших COVID-19, также может наблюдаться фиброз (рубцевание тканей легких), который является следствием проблем с дыханием.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что длительность постковидного синдрома сокращается, пациенты, перенесшие COVID-19, быстрее приходят в себя. Она добавила, что среди основных признаков постковидного синдрома находятся слабость, утомляемость, снижение работоспособности, забывчивость, а также тревожность и депрессия.