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Польские и литовские силовики попытались вытеснить в Белоруссию мигрантов

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За прошедшие сутки литовские силовики пытались вытеснить на территорию Белоруссии девять групп мигрантов общей численностью более 140 человек, польские — 12 групп, около 350 человек. Об этом сообщил в субботу, 20 ноября, белорусский Госпогранкомитет.

«В настоящее время обстановка на границе остается напряженной. Продолжаются попытки насильственного и жестокого вытеснения групп беженцев с территорий сопредельных государств — членов Евросоюза», — указано в заявлении.

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В настоящий момент, как отметили в службе, на границе в тяжелейших условиях находятся три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети.

«С польской стороны — две группы, более 110 человек, на латвийском и литовском направлениях — по одной группе, всего более 30 человек», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что все эти люди не рассматривают Белоруссию как страну для дальнейшего пребывания, отказываются добровольно переходить на территорию и намерены следовать в Европу для получения статуса беженца.

Ранее в этот день министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что минувшей ночью продолжились попытки штурма границы с Белоруссией. По его словам, действиями мигрантов якобы руководят белорусские силовики. Доказательств он не привел.

19 ноября глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками. Спустя день президент республики Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими. Он напомнил о случаях, когда беженцев поливали водой с химикатами.

За день до этого мигранты стали покидать лагерь на границе с Польшей. Они отправились в белорусский логистический центр.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

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