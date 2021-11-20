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В Африке построили «Симбахаус» для спасенного от живодеров льва

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Для льва Симбы, избитого сочинским фотографом-живодером, в Танзании открыли VIP-вольер. Подробности официального открытия «Симбахауса» приводит 20 ноября РЕН ТВ.

Вольер для Симбы построили на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро. Пожертвования на его строительство собрали российские инвесторы. На «Симбахаусе» была установлена табличка на трех языках с описанием истории животного.

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Уточняется, что в церемонии участвовали спасители льва, зоозащитники и журналисты.

19 ноября сообщалось, что Симба проходит реабилитацию в центре диких животных в Танзании. В этом центре содержат только тех животные, которые не смогут выжить в дикой природе, а также не умеющих охотиться животных-инвалидов.

Известно, что у львенка есть отдельный бассейн и много игрушек. Он любит забавляться с ведрами, рассказали сотрудники центра.

Ранее, 23 июля 2020 года, гендиректор туристической компании So.Travel Юлия Агаева сообщила, что занимается организацией возвращения Симбы на родину. Команда неравнодушных согласовывала репатриацию льва больше года. Первую в истории России официальную репатриацию зоозащитникам удалось осуществить при участии Русской медной компании. Российские инвесторы специально построили вольер для Симбы на территории центра спасения дикой природы Килиманджаро и гарантировали его содержание до конца 2022 года, а затем о льве уже позаботится Танзания.

До этого, 25 марта 2020 года, сообщалось, что заболевшего семимесячного львенка выбросили на улицу «черные фотографы». Его эксплуатировали на сочинских пляжах, фотографируя с отдыхающими. Осенью львенок заболел, и его выбросили за ненадобностью. Животное было частично парализовано, у него был поврежден позвоночник, что свидетельствует о применении силы в отношении животного. Ветврач из Челябинска Карен Даллакян забрал львенка и вылечил его. Пройти животному курс дорогостоящего лечения помогли также меценаты.

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