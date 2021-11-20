Сельские школы капитально отремонтируют в Ульяновской области

Семь школ Ульяновской области капитально отремонтируют по федеральной программе. В список учреждений на 2022–2023 годы попали: Октябрьская и Ореховская школы в Радищевском районе, средняя школа № 2 в рабочем поселке Мулловка и учебное заведение в селе Никольское-на-Черемшане в Мелекесском районе, средняя школа села Сара в Сурском районе, школа-интернат № 26 в Ульяновске, кадетская школа-интернат в Карсунском районе.

«Акцент сделан на сельские школы и здания, требующие срочного ремонта. Сама программа рассчитана до 2026 года, поэтому за пять лет мы планируем капитально отремонтировать порядка 150 школ», — подчеркнул губернатор региона Алексей Русских, передает ulpravda.ru.

В десятках школ Ульяновской области в ближайшее время планируется установить металлодетекторы. Об этом рассказала ранее и.о. министра просвещения и воспитания Ирина Киселева. По данным ведомства, в этом году на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях направлено свыше 60 млн рублей. Из них 40 млн рублей предназначены на антитеррористическую защищенность.