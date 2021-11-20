Грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе М-7 под Владимиром

Грузовой автомобиль задел надземный пешеходный переход на федеральной трассе М-7 «Волга» в Лакинске Владимирской области, в результате конструкция частично обрушилась. Об этом сообщила в пятницу, 20 ноября, пресс-служба УМВД по Владимирской области.

«20 ноября в Лакинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего конструкция частично обрушилась», — указано в заявлении.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время движение на указанном участке дороги полностью остановлено. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются, принимаются меры для устранения последствий происшествия.

Ранее в этот день на трассе Р-152 Ростов – Нижний Новгород в Балахнинском районе возле села Трестьяны произошло ДТП. На обочину съехал и опрокинулся в кювет двухэтажный автобус «Хайгер».

В нем находились 34 пассажира и водитель, пострадали 13 пассажиров, погибших нет. Непострадавших пассажиров в место назначения доставит резервный автобус. В больницу доставлены 10 человек.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением транспортным средством.