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Депутат отметил отягчающие обстоятельства в деле убийц кота Кузи

Депутат Бурматов указал на отягчающие обстоятельства в деле убийц кота Кузи
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Издевательства над котом Кузей в Северодвинске совершались, вероятно, в присутствии ребенка, что является отягчающими обстоятельствами по делу о жестоком обращении с животными. Об этом «Известиям» сообщил в субботу, 20 ноября, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Валерий Бурматов.

Он пояснил, что занимается данным делом фактически с первого дня. По словам депутата, был зафиксирован вопиющий и несправедливый отказ в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что факт жесткого обращения с котом «был налицо», а также был задокументирован самими преступниками.

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«Это конкретная ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными»), поскольку они не только в Сеть выкладывали это, а еще, судя по всему, в присутствии малолетнего преступление совершалось, а это отягчающие обстоятельства», — отметил Бурматов.

Депутат указал, что были созданы запросы и в прокуратуру, и в полицию, после чего уголовное дело по факту совершения преступления всё-таки возбудили.

«Насколько мне известно, там следствие ведется, поэтому, что называется, «замять это дело», не дав его даже завести, мы не позволили. Дальше видно будет», — подчеркнул парламентарий.

Вызвавшее общественный резонанс жестокое убийство кота Кузи было совершено в начале октября. В преступлении подозреваются жители Северодвинска Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович. Известно, что питомца парочка выкрала у матери Лаврентьева, чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным пара снимала на видео и выкладывала в интернет.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю» с требованием жесткого приговора обоим подозреваемым. Оставить подпись можно в котокафе в крупных городах страны или в интернете.

В октябре полиция возбудила уголовное дело об убийстве кота, останки животного отправили на экспертизу. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

20 ноября олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала бороться с живодерами.

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